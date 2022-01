Deva Cassel, sempre più identica a Monica Bellucci: ecco gli ultimi scatti su Instagram

Deva Cassel ha già conquistato tutti con la sua bellezza eterea del tutto simile a quella di mamma Monica e nonostante la giovane età, 17 anni appena compiuti, la bella modella dimostra di essere uno dei volti più richiesti dalle maison di tutto il mondo.

I capelli scuri che le incorniciano il volti e lo sguardo da cerbiatto li ha ereditati dalla Bellucci, così come la sua grande determinazione. Deva vuole sfondare nel mondo della moda ma anche continuare gli studi per ottenere il miglior risultato possibile anche a livello scolastico e come dichiarato alcuni mesi fa ad Elle, non è facile trovare il tempo per riuscire a far tutto.

"È difficile per me in questo momento trovare il tempo di lavorare nella moda, quanto vorrei, ma vado ancora a scuola. E voglio terminare i miei studi con successo".

Nonostante ciò, la figlia delle due star italo-francesi ha già le idee piuttosto chiare e in brevissimo tempo è riuscita ad ottenere ingaggi di tutto riguardo non solo con il marchio Dior ma anche con il nostrano Dolce & Gabbana di cui sua madre è già da anni una delle testimonial preferite. Gli ultimi scatti condivisi sui social network ce la mostrano incredibilmente a suo agio con abiti di alta moda e chissà che in futuro non possa decidere anche lei di approdare al mondo del cinema.