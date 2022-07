Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci sviene all'evento D&G di Siracusa: il video

Deva Cassel è svenuta alla sfilata di Dolce & Gabbana organizzata a Siracusa, destando grande preoccupazione tra i presenti che improvvisamente, mentre camminava in passerella, l'hanno vista cadere ed accasciarsi rovinosamente al suolo.

Forse il caldo rovente o forse la pressione per un evento così importante, hanno fatto perdere i sensi alla ragazza come potete vedere voi stessi nel video riportato in calce alla notizia. Fortunatamente però, Deva Cassel si è rialzata assai velocemente, facendo tirare a tutti i presenti un sospiro di sollievo. La sfilata è proseguita e lei è stata accompagnata nel backstage dalla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e da alcuni uomini dello staff.

Deva Cassel è sempre più identica a Monica Bellucci e la sua bellezza eterea le ha permesso di diventare, nonostante la giovane età, uno dei volti più ricercati del panorama della moda internazionale. A soli 17 anni è infatti una delle modelle più ricercate e dopo aver conquistato tutti alla sfilata Dior, ora la ragazza ha fatto anche un'apparizione di rilievo (seppur non molto fortunata) a Siracusa con Dolce & Gabbana.

All'evento organizzato nella città siciliana c'erano infatti star di tutto il mondo, Mariah Carey, Sharon Stone, Helen Mirren e naturalmente Monica Bellucci, da sempre simbolo della maison di alta moda italiana fondata nel 1985 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a Legnano.