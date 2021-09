Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci conquista tutti alla sfilata di Dior

Deva Cassel è stupenda come mamma Monica Bellucci, su questo ormai non ci sono più dubbi. La 16enne sembra ormai aver imparato a convivere con lo showbiz e soprattutto con il peso di essere la figlia di una delle coppie più chiacchierate del cinema europeo.

In questi giorni tra l'altro, ha preso parte attivamente alla settimana della moda parigina, dimostrando di essere perfettamente a suo agio con i cocenti riflettori dello showbiz. Nonostante la giovane età, Deva ha saputo conquistare tutti con il suo look sexy ed elegante al contempo alla sfilata di Dior, catalizzando tutte le attenzioni nonostante allo stesso evento ci fossero vip ben più famosi.

Da tempo ormai la figlia di Vincent Cassel collabora con il mondo della moda e in qualità di modella è diventata il volto di alcuni rinomati brand tra cui anche l'italianissimo Dolce & Gabbana. Curioso poi se si pensa che i genitori hanno sempre tentato di tenere Deva lontana della luci della ribalta, fino a qualche anno fa infatti la ragazza non era praticamente mai apparsa in pubblico.

Lo scorso anno il mondo ha conosciuto meglio Deva Cassel sulla copertina di Elle, ma è stata la recente copertina di Vogue realizzata in compagnia di sua mamma Monica a conquistare per davvero il pubblico. Le due appaiono con lo stesso abito e la somiglianza è a dir poco impressionante. Insomma, tale madre tale figlia, magari anche lei riuscirà ad ottenere lo stesso successo della straordinaria attrice italiana.