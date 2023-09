Deva Cassel compie 19 anni, gli auguri di papà Vincent: 'Mia creatura divina'

Difficile risultare poco fotogenici quando si hanno due genitori come Vincent Cassel e Monica Bellucci: Deva Cassel non smentisce quanto appena detto, strabiliando già il mondo del cinema e dello spettacolo in generale con una bellezza che non può passare inosservata neanche a 19 anni compiuti oggi stesso.

Natal il 13 settembre del 2002 dall'unione tra l'attore de L'Odio e la star di Malena, la nostra Deva sta cominciando in questi ultimi mesi a farsi notare grazie a una bellezza che ricorda moltissimo quella di mamma Monica Bellucci: a celebrarla per primo, nel giorno del suo compleanno, è stato però papà Vincent con un post su Instagram decisamente sentito.

"Amore mio, mia Creatura divina, mia Devinha. Tutto ciò che sei e tutto ciò che sei sempre stata mi rende orgoglioso di essere tuo padre. Buon compleanno amore mio, il meglio deve ancora venire. Ti amo" si legge sul profilo ufficiale dell'attore di Irréversible e Il Cigno Nero. Parole di un padre inevitabilmente innamorato di una figlia che sembra avere davanti a sé un futuro decisamente radioso, e che chissà che non possa tentare prima o dopo di ripercorrere le orme dei genitori nel mondo del cinema. Noi, ovviamente, saremo qui a commentarne il cammino!