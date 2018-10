Dev Patel esordirà alla regia con l'action Monkey Man

Secondo quanto riportato da ComingSoon.net, Dev Patel esordirà alla regia di un lungometraggio con la pellicola d’azione Monkey Man, dove occuperà anche il ruolo di protagonista.

La pellicola, un revenge movie, sarà portata ai prossimi market internazionali per la vendita dei diritti di distribuzione e la ricerca di finanziamenti e verrà prodotta dalla Endeavor Content, da Basil Iwanyk (John Wick, Sicario) della Thunder Road Pictures, da Joe Thomas (L’uomo che vide l’infinito) per la Xeitgeist insieme a Samarth Sahni e allo stesso Patel.

La storia, co-scritta da Patel con Paul Angunawela (Keith Lemmon: The Film), è ambientata in un’India allo stesso tempo mitologica e moderna e segue the Kid (Patel) che esce dalla prigione per affrontare un mondo immerso nella propria avidità che corrompe ogni genere di valore.

“Monkey Man è una storia eccezionale, ricca di fascino e intrattenimento e non vediamo l’ora di lavorare e far squadra con Dev, che ha grandi istinti creativi che lo rendolo un regista talentuoso”, ha dichiarato il produttore Iwanyk.

87Eleven, la compagnia di stunt creata dai registi David Leitch e Chad Stahelski e coinvolta nella realizzazione del franchise di John Wick, si occuperà delle coreografie delle scene d’azione e combattimento.

Le riprese del film dovrebbero avere inizio nella primavera del 2019 a Mumbai. Patel, noto per la sua partecipazione a film quali The Millionaire e Lion, ha appena terminato le rirpese dell’adattamento cinematografico di The Personal History of David Copperfield, con Tilda Swinton (Suspiria), Hugh Laurie (House), Aneurin Barnard (Dunkirk), Ben Whishaw (Paddington 2), Peter Capaldi (Doctor Who), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Benedict Wong (Lady and the Tramp).