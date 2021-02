Deus Ex, un fan video immagina Christian Bale come protagonista di un possibile film

Usciva su PC e console nel 2000, proprio all'inizio del nuovo millennio, l'indimenticabile e amatissimo Deus Ex, Action RPG-FPS creato da Warren Spector e ambientato in un mondo futuristico nel 2052, dove una misteriosa epidemia chiamata "Morte Grigia" sta decimando la popolazione a causa dell'intervento di forze terroristiche.

Protagonista della vicenda era il mitico JC Denton, agente operativo della UNATCO (United Nations Anti-Terrorist Coalition), una forza speciale d'intervento internazionale mirata unicamente al contrasto delle attività terroristiche. Nel mondo inventato da Spector, l'uomo è in grado anche di potenziarsi grazie alla nanotecnologia, potendo divenire più forte ed equipaggiandosi di abilità e armi davvero incredibili, e JC è dotato di un armamentario e di poteri davvero straordinari grazie alle nanosonde.



Perché, si domandano ancora tutti, non è stato mai tratto un film da questa fantastica saga dal taglio cinematografico e dal potenziale magnifico? La risposta non è ancora nota, anche se forse ha a che fare con il brutto percorso cinematografico intrapreso negli anni dagli adattamenti filmici tratti dai videogiochi, ma un fan ha voluto comunque immaginare Christian Bale nel ruolo di JC Denton, creando un video dove ha unito un'iconica camminata del Patrick Bateman di American Psycho a un pezzo del videogioco originale.



Il risultato potete vederlo in calce alla notizia.