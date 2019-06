Ecco nel dettaglio tutte le novità presenti nella seconda uscita di Avengers: Endgame

In Italia bisognerà aspettare anche qualche giorno per tornare in sala (chi vorrà, ovviamente) e vedere la re-release del memorabile Avengers: Endgame, che conterrà un filmato totale di sei minuti contente diverse novità, la cui descrizione è approdata online proprio in queste ultime ore dopo l'uscita nei cinema americani.

Il cinecomic dei fratelli Russo targato Marvel Studios è infatti approdato nelle sale statunitensi già ieri sera, permettendo a molti fan e giornalisti di tornare a salutare gli Avengers un'ultima volta, ammirando il sontuoso showdown finale contro Thanos, con tutti i Vendicatori uniti. Di seguito, vi riportiamo la descrizione delle varie e diverse parti che compongono il filmato post-credit aggiuntivo:



TRIBUTO A STAN LEE

Inizia tutto con un bellissimo tributo al compianto Stan Lee, con diverse scene dal dietro le quinte (tante inedite) per la preparazione dei suoi vari cameo nel MCU. Alcuni momenti sono molto divertenti, specie uno sul set di Avengers: Age of Ultron dove si vede Stan Lee chiedere a Chris Hemsworth "cosa diavolo stesse dicendo" durante le prove della sua piccolo parte. Ci sono anche segmenti di interviste dove si può vedere l'autore parlare della sua fortuna nell'essere stato coinvolto in tutti questi film. Una volta concluso il tributo, appare un "Stan, We Love You 3000" sullo schermo.



UN MESSAGGIO DA ANTHONY RUSSO

Dopo Lee, appare sullo schermo Anthony Russo per ringraziare direttamente i fan e anticipare la scena eliminata che verrà mostrato poco dopo e mai diffusa online: "Abbiamo girato alcune scene che siamo stati costretti a tagliare... Sì, il film sarebbe potuto essere ancora più lungo. Abbiamo dovuto fare delle scelte". La scena in questione era "tra le preferite dei registi".



LA SCENA CANCELLATA CON HULK

Vediamo un edificio completamente in fiamme con queste ultime che devono essere ancora completamente renderizzate in CGI. La telecamere inquadra i vigili del fuoco a terra mentre tentano di arrampicarsi sull'edificio per salvare delle persone al 40° piano. Improvvisamente, una figura balza all'interno dell'edificio e la sagoma è inconfondibile: è Hulk! Salta fuori dal palazzo in fiamme portandosi dietro una gigantesca parabola satellitare: "Ding, Ding!", dice Hulk: "Piano terra, tutti fuori", lasciando che le persone messe in salvo scendano dalla parabola. Il Golia Verde indossa il suo nuovo costume da supereroe e suggerisce al capo dei vigili del fuoco il modo migliore di spegnere l'incendio. Riceve infine una telefonata e dice: "Steve, chi?". Tutti gli effetti speciali sono incompiuti e Hulk sembra uscito direttamente dal videogioco del 2005. Persino la sua bocca non si muove.



I PRIMI DUE MINUTI DI SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Viene mostrata la scena d'apertura di due o tre minuti di Spider-Man: Far From Home, dove ci viene presentato Mysterio. Inizia con Nick Fury e Maria Hill che indagano sull'attacco di uno degli Elementali, trovandosi faccia a faccia con Quentin Beck. Questo arriva schiantandosi improvvisamente davanti ai due, rivelando di provenire da una Terra differente dalla loro. È proprio dopo questa presentazione che arriva la scena vista nei trailer del "tu non vuoi far parte di tutto questo", con Mysterio che affronta l'Elementale della Terra.



UN ULTIMO MESSAGGIO FINALE

"Da tutti noi di Marvel Studios, grazie". Si conclude con questo messaggio di ringraziamento ai fan il filmato aggiuntivo.