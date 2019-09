Alcuni dettagli sulla trama di The Batman di Matt Reeves sembrerebbero finiti online

Mentre la Warner Bros. e la DC Films di Walter Hamada si godono la meritata vittoria del Joker di Todd Phillips alla 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, continuano i lavori di sviluppo e produzione dell'atteso The Batman di Matt Reeves, di cui sembrerebbero essere finiti online alcuni dettagli della trama.

A riportare questi dettagli ci ha pensato lo scooper (cacciatore di scoop) Daniel Ritchman attraverso il suo canale Youtube, presentandoci soprattutto l'impostazione principale della storia, che stando alle sue fonti e ai dettagli riportati sarà (come poi già sottolineato da Reeves) una detective story dal taglio noir. In aggiunta, le novità più succulente dello scoop riguarderebbero (sempre se poi confermate) una cospirazione gigantesca intessuta da tanti villain del Cavaliere Oscuro sulla quale Batman si metterà ad indagare, cercando di svelare il piano dei suoi nemici.



Spiega Ritchman: "The Batman di Reeves esplorerà un caso da detective, dove le persone iniziano a scomparire e morire in modi strani, tanto da costringere Bruce ad addentrarsi a fondo nell'oscuro mondo criminale di Gotham alla ricerca di indizi per risolvere questo mistero / cospirazione strettamente connessa ai villain della città. Nel film l'intera galleria di nemici di Batman è già attiva ed esistente, esattamente come nelle serie animate. Nella storia compariranno davvero molti di questi villain, perché i sospetti di Bruce ricadranno su molti dei suoi nemici".



The Batman con protagonista Robert Pattinson è atteso nelle sale americane il 25 giugno 2021.