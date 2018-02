Dettagli sulle sequenze post-titoli di coda di Black Panther... e la Gemma dell'Infinito

Mentre Black Panther , il regista e co-sceneggiatoreha parlato delle sequenze post-titoli di coda del cinefumetto deima anche della(se è presente o meno nel film, non ve lo sveliamo qui).

ATTENZIONE! SPOILER!

Nella sequenza a metà dei titoli di coda di Black Panther vediamo T'Challa arrivare alle Nazioni Unite rivelando la vera 'identità' della nazione del Wakanda e il loro aiuto ufficiale, con il vibranio, al resto del mondo. "Quando la gente dice 'questo è un film politico', beh, è vero perché Pantera Nera è un politico" svela Ryan Coogler "E' il primo film dell'MCU con un protagonista politico, dunque di conseguenza è una pellicola politica. E se questo personaggio deve fare un discorso governativo, che tipo di cose direbbe? Quello che dice è un proverbio africano che mia moglie ha trovato mentre scrivevamo il film, quando lo stavamo sviluppando Obama era ancora il Presidente. Vorrei che le persone escano dai cinema sperando che T'Challa sia una persona reale".

E riguardo la sequenza post-titoli di coda con Bucky Barnes? "Lo studio non ci ha forzato ad inserire sequenze post-titoli di coda che dovessero essere per forza collegate al resto dell'Universo Marvel" spiega il filmaker "Ma per noi era divertente perché le persone hanno familiarità con il Marvel Cinematic Universe e con il personaggio di Bucky, e sanno che lui è in Wakanda. Ovviamente non è un film su Bucky, quando non lo abbiamo incluso nella pellicola ma abbiamo pensato che sarebbe stata una sequenza molto fica da inserire per tutti i fan che aspettavano la fine dei titoli di coda, ritrovando un personaggio che amano cosi tanto".

Il regista ha poi spiegato perché nella pellicola è totalmente assente l'ultima Gemma dell'Infinito che i fan pensavano sarebbe stata introdotta proprio nel film di Pantera Nera: "Adoro le Gemme dell'Infinito come tutti gli altri fan dei fumetti ma il Wakanda ha già il vibranio. Per noi era già abbastanza, e non sembrava adatto inserire qualcos'altro. E i Marvel Studios non sono mai stati interessati nell'inserire una Gemma in Wakanda".