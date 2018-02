Dettagli sui ruoli di Emily Blunt e Dwayne 'The Rock' Johnson in Jungle Cruise

Come ormai saprete, lasta sviluppando un nuovo adattamento cinematografico di Jungle Cruise , ispirata all'attrazione di Disneyland dello stesso nome. Nel cast

That Hashtag Show ora svela i dettagli dei ruoli che andranno a ricoprire in questo film. Dwayne 'The Rock' Johnson, spiega il sito, interpreterà il ruolo di Frank a.k.a. Francisco, descritto come "un capitano spiritoso" che ha la maledizione dell'immortalità; Emily Blunt sarà, invece, una scienziata alla ricerca dell'Albero della Vita, un albero mistico che ha poteri curativi, almeno presumibilmente.

Ispirata all'attrazione dei parchi giochi Disneyland, Jungle Cruise sarà diretto da Jaume Collet-Serra.

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), mentre la versione più recente è stata riscritta da Michael Green (Logan - The Wolverine, Blade Runner 2049). Oltre ad esserne il protagonista, Johnson produrrà il film insieme ai suoi due partner della Seven Bucks Productions, Dany Garcia e Hiram Garcia, oltre che a Beau Flynn, John Davis e John Fox.

"Sono terribilmente eccitato per il progetto, è come se Dwayne fosse stato scelto per un nuovo Indiana Jones. E' Dwayne al suo meglio, e il ragazzo ha un incredibile carisma. Lo trascinano in questa grande avventura, e hanno annunciato da poco che sarà Emily Blunt la protagonista femminile. Siamo tutti veramente eccitati. Inizieremo la produzione del film molto presto, ora siamo in pre-produzione. Sarà un film molto divertente" aveva spiegato il supervisore degli effetti visivi Jake Morrison.