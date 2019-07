Tutti i dettagli più importanti sullo spettacolare Top Gun: Maverick con Tom Cruise

Il primo, ha impressionato a sorpresa prima la platea del San Diego Comic-Con e poi il mondo, grazie a un effetto nostalgia disarmante e una prima occhiata a delle scene di volo visivamente e coreograficamente pazzesche, ma vediamo quali sono i dettagli più importanti del film.entusiasmante trailer ufficiale di Top Gun: Marverick

Prima di tutto sul personaggio di Tom Cruise, Pete "Maverick" Mitchell. A quanto pare vola da più di trentanni ed è il solito intelligentone di turno, fattore che gli ha evidentemente impedito di scalare i ranghi dell'aeronautica militare americana. Sulla trama sappiamo ancora molto poco e anche il trailer non ci viene in aiuto, anche se si intuisce come Maverick sia ormai un istruttore. Come si anticipava anche mesi fa, al centro della trama ruoteranno i nuovi sistemi di aviazione militare, soprattutto i droni, il che rende fatidiche ed essenziali le parole del personaggio di Ed Harris: "La tua è una specie in via d'estinzione", dice tronfio a Maverick, che risponde: "Forse sì, signore, ma non oggi".



Il regista Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion) non è certamente nuovo a produzioni ad atlo budget e spettacolari, e sembra che sia anche un grande estimatore dello stile visivo di Top Gun, dato che si nota quanto ne conosca ogni dettaglio visivo a tutto tondo, mantenuto e anzi ampliato nel sequel, che mostra già dal trailer delle sequenze assurde girate realmente da Cruise, come ha detto lui stesso presentando il filmato.



E si nota la gravità che agisce infatti sul suo volto, modificandone i lineamenti e appesantendone i tratti. Comunque Cruise sembra aver ispirato anche altri attori come Miles Teller a stare al passo con la sua filosofia non-stuntman. Proprio Teller ha rivelato: "Solo stare dietro al volume dell'azione del film è difficilissimo. Sono certo che molte persone riuscirebbero a farcela per un paio di giorni o settimane, ma per mesi? Vi assicuro che non c'è nulla in Top Gun: Maverick che non abbia richiesto un lungo e faticoso addestramento per essere fatto come si deve".



Top Gun: Maverick è atteso nelle sale il 26 giugno 2020.