i detrattori del DCU accusano James Gunn di Assegnare i compiti per casa

L’effetto James Gunn non accenna a fermarsi. Per l’azienda di fumetti, l’effetto collaterale più interessante che proviene dalla nuova direzione intrapresa dal DCU è l’incremento di vendite di alcuni volumi storici.

Tom King ha ancora di che esultare dopo il tweet di ringraziamento dell’autore nei confronti dei fan di Supergirl: Woman of Tomorrow.

Dopo essere stato annunciato come parte del capitolo 1 del nuovo arco narrativo DC, Supergirl: Woman of Tomorrow è infatti andato istantaneamente sold out su Amazon. E la cosa potrebbe rappresentare soltanto l’inizio di un effetto valanga virtuoso per la casa di Batman.

James Gunn ha infatti twittato ieri di altre quattro serie che sarebbe fondamentale conoscere per essere preparati a quello che i DCStudios hanno in serbo per i fan.

Ma, lo sappiamo bene, la rete è meravigliosa per le sue contraddizioni e perché ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare qualsiasi cosa: in questo caso non sono mancate le polemiche da parte di chi non accetta di essere imbeccato sui titoli da comprare e leggere.

Per molti, i consigli di Gunn, diventano così compiti per casa assegnati ai propri diligenti studenti e, non c’è neanche bisogno di dirlo, molte di queste critiche provengono sicuramente dagli appassionati sostenitori dello Snyderverse.

La questione principale, ora, è capire se i prodotti presentati dalla nuova divisione DC saranno fatti bene e potranno divertire il pubblico, spegnendo definitivamente qualsiasi polemica che provenga dalle diverse tifoserie chiamate in causa.

Vedremo, in un prossimo futuro, come andranno le cose, tra annunci importanti e grandi nomi ancora lasciati fuori dal DCU.