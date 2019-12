Una determinata Emily Blunt nel primo teaser ufficiale di A Quiet Place 2

Dopo averla vista nella recente foto di A Quiet Place 2, Emily Blunt torna più determinata che mai nel primo teaser ufficiale del seguito diretto da John Krasinski.

Nel filmato, che potete visionare comodamente nel player in alto, viene infatti mostrata Evelyn (Blunt) mentre guida i propri figli (Millicent Simmonds, Noah Jupe) attraverso le insidie del mondo esterno, ora che non possono più contare sul padre scomparso.

Come anticipato nei mesi scorsi - anche per via dell'aggiunta di nuovi membri del cast come Cillian Murphy e Djimon Hounsou (che ha rimpiazzato Brian Terre Henry) - In A Quiet Place Part II i temibili alieni che hanno conquistato la terra non saranno gli unici pericoli di cui la famiglia dovrà preoccuparsi.

"A seguito dei sanguinosi eventi accaduti a casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno e continuare a combattere in silenzio per la loro sopravvivenza" si legge nella sinossi ufficiale. "Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, presto realizzano che le creature che cacciano con il suono non sono le uniche minacce che si celano oltre il sentiero sabbioso."

Come suggerito dal titolo del video, per vedere il trailer ufficiale dovremo attendere il primo dell'anno. Prodotto dalla Platinum Dunes di Michael Bay, il film debutterà nelle sale il 20 marzo 2020.