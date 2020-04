Detective's Story: un Paul Newman modello Philip Marlowe nel thriller di Jack Smight

Questa sera alle 21:30 La7d trasmetterà Detective's Story, che vede l'incursione nel giallo-noir di Paul Newman, per la prima volta nel ruolo di Harper, un detective privato incaricato di ritrovare il marito scomparso di una ricca signora. L'attore tornerà nel ruolo 10 anni dopo nel film Detective Harper: acqua alla gola.

Nella filmografia di Paul Newman ci sono così tanti titoli di spessore che qualche piccola perla negli anni è praticamente passata inosservata. Tra i vari Lo spaccone, La stangata, Butch Cassidy, Nick Mano fredda, La gatta sul tetto che scotta, è normale che un film uscito nel 1966 come Detective's Story sia un po' caduto nel dimenticatoio. Questo lo si deve soprattutto alla fama che in quel periodo stavano riscuotendo i film della saga di James Bond e dai quali questo film voleva smarcarsi per riportare in auge il genere thriller-noir a partire dai romanzi cosiddetti hard-boiled di Ross Macdonald, cui si deve la creazione del personaggio di Lew Archer, poi ribattezzato sembra per volere dello stesso Newman come "Harper" (che è anche il titolo originale del film).

Newman fu praticamente una sorta produttore esecutivo della pellicola, dato che ogni scelta fatta doveva prima ottenere il suo benestare, altrimenti non se ne sarebbe fatto nulla. Fu così per la scelta del regista: venne ingaggiato Jack Smight che aveva da poco firmato un contratto con la Warner e diretto il suo primo film per lo studio l'anno prima, Il terzo giorno. Newman, che aveva apprezzato il lavoro in televisione del regista, diede il suo consenso e strinse subito un buon rapporto con Smight, disuctendo in più di un'occasione dello script. La sceneggiatura, basata sul romanzo di Macdonald, voleva costruire il film come una via di mezzo tra il celebre noir La fiamma del peccato e i romanzi di Raymond Chandlers e Dashiell Hammett.

Detective's Story è sicuramente un film da riscoprire, prima di tutto per godere delle atmosfere noir che poi sarebbero tornate prepotenti negli anni '70. Newman riprenderà il ruolo di Harper nel film del 1975 Detective Harper: acqua alla gola.

E pensare che la produzione inizialmente aveva indicato Frank Sinatra per la parte da protagonista...