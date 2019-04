Detective Pikachu: un variopinto gruppo di Pokémon nel fantastico poster internazionale

Tra i film in assoluto più attesi di quest'importante annata cinematografica, vi è senza dubbio Detective Pikachu, recentemente tornato alla ribalta grazie a nuovissimi spot TV. Ora, nei meandri della rete, è approdato un fantastico poster internazionale, che voi potete trovare, comodamente, dopo il salto.

L'immagine, colorata e ricca di dettagli, ci permette di dare uno sguardo ancora più da vicino ai personaggi principali e secondari che vedremo nel corso della storia. Tra questi troviamo, ovviamente, il piccolo Pikachu, con alle spalle alcuni dei più celebri e apprezzati Pokémon di sempre: Snorlax, Jigglypuff, Snubbull, Charmander, Aipom, Squirtle, Mr. Mime, Bulbasaur, Ludicolo, Charizard e molti altri ancora.

Assieme a loro, vi sono quindi i due protagonisti umani della pellicola, il Tim Goodman di Justice Smith e la Lucy di Kahtryn Newton.

Con così tanti Pokémon a disposizione, siamo certi che i nostri eroi avranno la possibilità di vivere moltissime avventure in compagnia, all'interno di una realtà assolutamente ricca di sorprese. Il film, d'altro canto, potrebbe rappresentare il vero e proprio punto di partenza per un universo cinematografico di Pokémon al cinema, come già anticipato dai produttori del lungometraggio, nel corso di recenti interviste.

Sempre più convincente, dunque, il film su Detective Pikachu. Pensate che, stando alle prime analisi, il progetto potrebbe esordire al box office con un incasso di ben 250 milioni di dollari. Una cifra niente male, considerando la concorrenza che il film si troverà ad affrontare in quelle settimane.