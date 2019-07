Detective Pikachu è ufficialmente il cine-game col maggior incasso di sempre

Più di tre anni dopo aver stabilito il record per il maggior incasso di un cine-game a livello mondiale, Warcraft - L'Inizio di Duncan Jones cede la corona al nuovo arrivato Detective Pikachu.

Il film con Ryan Reynolds diretto da Rob Letterman, lo scorso weekend ha incassato quel tanto che gli bastava per diventare il cine-game col più alto incasso nella storia del cinema: la Warner Bros. ha infatti mantenuto la programmazione del film ancora in cinque mercati - Norvegia, Nuova Zelanda, Slovenia, Portogallo e Colombia - che tra sabato e domenica hanno aggiunto appena $6,994 al totale racimolato finora.

Con quell'apparentemente irrisorio $ 6,994, Detective Pikachu ha superato i $436 milioni a livello globale, sorpassando il fantasy di Jones di qualche spicciolo. Warcraft ha di che rammaricarsi, dato che stabilì il record esclusivamente grazie agli incassi internazionali, fallendo miseramente in Nord America con appena $47,3 milioni di dollari: anche solo un milione in più nel mercato domestico avrebbe fatto la differenza, a questo punto, dato che Detective Pikachu è ormai arrivato a fine corsa e non aumenterà il suo record.

La medaglia d'argento di Rampage, film con The Rock che sedeva al secondo posto di questa speciale classifica con $428 milioni di dollari, si trasforma quindi in bronzo, nello spietato gioco del box office.

