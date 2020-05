Detective Pikachu, svelati i pupazzi del film dei Pokemon: ecco le foto

In attesa del sequel di Detective Pikachu, una serie di tweet sono balzati all'attenzione dei fan, curiosi di sapere cosa ci fosse dietro ai simpatici (e talvolta spietati) Pokémon visti nel film.

Nelle foto vediamo le creature più iconiche che hanno popolato la città al centro del film, in uno stadio diverso della loro creazione. Per quanto riguarda Pikachu sono presenti delle bozze incolori, ancora distanti dal risultato finale, dal pelo giallo e dotato di cappellino. Notiamo anche Charizard, che in principio è stato modellato con un colore marrone, fino a raggiungere le tonalità arancioni e le striature draconiche della pelle.

Mewtwo non fallisce nel risultare sempre e comunque inquietante, e i dettagli raggiunti nel perfezionare gli occhi lasciano davvero senza parole. L'Aipom mostrato invece sembra molto più tranquillo rispetto a quanto visto su schermo, e probabilmente deve essere stato usato in una scena in cui non era ancora presente l'influsso della sostanza violacea vista nel film. Anche senza l'utilizzo dell'animazione 3D i modelli appaiono davvero molto realistici, sintomo che anche per una produzione che fa largo uso del digitale c'è bisogno del lavoro di veri e propri artigiani.

Cosa ne pensate di questi Pokémon? Vi aspettate qualcosa di simile anche per quanto riguarda il sequel? Justice Smith è già pronto a tornare, ma per non avesse ancora avuto occasione di gustarselo al cinema, consigliamo la recensione del blu ray di Detective Pikachu.