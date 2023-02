Detective Pikachu, il sequel è ancora in fase di sviluppo! I dettagli

Secondo quanto trapela da un rappresentate di Legendary Entertainment, ripreso dai media americani, è ancora 'in attivo sviluppo' il sequel di Pokémon: Detective Pikachu. Dopo il buon riscontro del primo film del 2019, diretto da Rob Letterman, la produzione sta ancora pensando di lavorare ad un seguito per il grande schermo.

Non ci sono ulteriori novità sul progetto ma Legendary sembra ancora entusiasta di portare a compimento il sequel.



La conferma del sequel di Detective Pikachu era arrivata ben prima dell'uscita del primo film nelle sale ma oltre a Legendary si è parlato anche di un possibile reboot di Netflix che potesse meglio collegarsi con la loro serie tv.

In ogni caso sembra che la conclusione sia ancora in alto mare e potrebbe passare diverso tempo prima di vedere sul grande schermo il seguito del film del 2019. Già nel 2021 sembrava a rischio il sequel di Detective Pikachu.



Realizzato con la tecnica mista, Pokémon: Detective Pikachu diretto da Rob Letterman è uscito nel 2019 ed è tratto dall'omonimo videogioco della Nintendo.

Nel cast del film Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy e Ryan Reynolds. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Detective Pikachu.



La star di Deadpool presta la propria voce all'iconico personaggio dei Pokémon nella versione originale del film co-prodotto da Legendary Pictures, Toho e Warner Bros.