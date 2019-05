Detective Pikachu: scoprite un terrificante aneddoto su Lickitung

Dopo avervi mostrato le promo art su Charizard per Detective: Pikachu, passiamo a qualcosa di meno nostalgico: Pete Dionne, VFX supervisor film Warner Bros., ha infatti raccontato un terrificante aneddoto sulla creazione del Pokemon Lickitung.

"La lingua di Lickitung sembra la lingua di un bambino perché ... è la lingua di un bambino!", ha spiegato Dionne, un po' divertito e un po' colpevole. "Davvero, per creare quell'effetto abbiamo usato la lingua di un bambino e l'abbiamo ingrandita. Ha la stessa consistenza, molto morbida ma leggermente ruvida, con il minimo livello di umidità. E fidatevi di me quando vi dico che ci sono state molte discussioni al riguardo!"

Il VFX supervisor ha proseguito:

"La prima proposta era che Lickitung non avrebbe nemmeno avuto saliva. La saliva ci sembrava troppo grossolana. Sarebbe solo una linguetta in silicone completamente asciutta e morbida, che però non avrebbe funzionato. Ce ne siamo accorti subito. Ci siamo chiesti: 'In natura, qual è la versione più carina di una lingua?'".

Detective Pikachu è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Il film, diretto da Rob Letterman, ha guadagnato $359 milioni di dollari a livello globale. Nel cast Justice Smith e Suki Waterhouse, con Ryan Reynolds che nella versione originale presta la voce a Pikachu.

