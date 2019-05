Detective Pikachu: gli sceneggiatori hanno scartato una scena con Graveler

Durante la visione di Detective Pikachu molti fan si sono divertiti a scoprire tutti i vari Pokémon riproposti in versione live-action. Tra questi si è visto per un attimo anche Graveler, che secondo quanto dichiarato dagli sceneggiatori Dan Hernandez e Benji Samit doveva ricoprire un ruolo più rilevante.

Nel film Graveler appare per appena un secondo, quando lo vediamo rotolare sul molo mentre Tim e Pikachu entrano nell'arena dove si svolgono combattimenti illegali di Pokémon. Molti fan che hanno notato l'evoluzione di Geodude si sono chiesti come mai fosse stato mostrato così di sfuggita, e ora gli sceneggiatori hanno chiarito i motivi di questa scelta.

"Nelle prime stesure dello script Graveler svolgeva un ruolo più importante andando avanti con la storia," ha dichiarato Hernandez a Comicbook.com.

Samit ha poi confermato che molti Pokémon apparsi nel film sono stati inclusi perché inizialmente dovevano svolgere compiti più rilevanti: "Molti personaggi che avete visto per un attimo, alcuni di essi... sono stati progettati perché avevano un ruolo più importante nelle prime versioni dello script. Se vogliamo vedere più Graveler, di conseguenza ci portiamo avanti."

Tra i Pokémon che mancano all'appello, come dichiarato da Hernaned e Samit nei giorni scorsi, troviamo anche Golbat e Gardevoir, mentre il loro amato Psyduck non solo è apparso nel film ma ha anche svolto il ruolo di comic relief. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Detective Pikachu.