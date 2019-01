Detective Pikachu: Rob Delaney di Deadpool 2 nel cast del film con Ryan Reynolds

Vi ricordate Rob Delaney, che in Deadpool 2 interpretava l'umano e per nulla utile alla causa della X-Force Peter? Ebbene, a quanto pare Ryan Reynolds ha trovato al comico statunitense un piccolo ruolo anche in .Detective Pikachu.

La notizia non è ancora ufficiale e il ruolo di Delaney è stato tenuto segreto, e non è ancora chiaro se sarà un ruolo live-action oppure semplicemente vocale per un personaggio animato. Il fatto che il ruolo in questione sia tenuto top secret, però, è quanto mai curioso: che si tratti di un Pokemon particolarmente amato ma non ancora annunciato, o di qualche storico personaggio della saga?

Per il momento non ci resta che attendere nuove informazioni.

Il film Detective Pikachu arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a maggio 2019. Ryan Reynolds doppierà, in versione originale, il celebre Pokemon giallo che dà il titolo al film, mentre Justice Smith sarà il protagonista "umano" che lo affiancherà nella sua indagine.

Qui sotto trovate la sinossi diffusa dallo studio:

"La storia inizia quando il grande investigatore privato Harry Goodman scompare misteriosamente, spingendo il suo ventunenne figlio Tim a scoprire cosa è successo. Ad aiutarlo nelle indagini sarà l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che è un rompicapo perfino per se stesso. Scoprendo di poter comunicare solamente tra di loro, Tim e Pikachu diventano riluttanti partner di un elettrizzante avventura per scoprire l'intricato mistero. Inseguendo gli indizi tra i neon di Rame City - una moderna e caotica metropoli in cui umani e Pokémon convivono in un mondo live-action ed iperrealistico - incontrano diversi altri Pokémon e scoprono uno scioccante piano che potrebbe distruggere questa pacifica coesistenza e minacciare l'interno universo dei Pokémon."