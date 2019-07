Detective Pikachu, rivelata la data di uscita del blu-ray

Pokémon: Detective Pikachu sarà disponibile dal 23 luglio in formato digitale e dal 6 agosto in Blu-ray. Lo ha annunciato la Warner Bros rivelando anche tutti i contenuti extra disponibili per il formato home video. Uscito lo scorso maggio, è diventato il film tratto da un videogioco di maggior successo di sempre.

I film tratti dai videogame non hanno mai avuto molta fortuna a Hollywood, ma Detective Pikachu ha entusiasmato i fan fin dal rilascio del primo trailer, in cui era possibile notare l’originalità dell’ambientazione, dalle atmosfere noir, e la fedeltà all’universo Pokémon.

Interpretato da Justice Smith nei panni del protagonista e Ryan Reynolds nel ruolo del roditore elettrico, il film, che potrebbe essere stato l’inizio di una sorta di Pokémon Cinematic Universe, ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, guadagnandosi anche un soddisfacente 67% su Rotten Tomatoes, pur non convincendo appieno la critica e rivelandosi prevalentemente un film per fan già “iniziati”, senza avere lo stesso impatto sul pubblico occasionale.

Tra i contenuti speciali annunciati da Warner Bros, una sequenza d’apertura accompagnata da una colonna sonora diversa, cinque featurette raggruppate sotto il titolo “Creando il mondo di Detective Pikachu” e un commento audio di Mr Mime. Da segnalare, inoltre, una modalità tutta da scoprire chiamata “detective mode”. Curiosamente, in Pokémon: Detective Pikachu le movenze del roditore erano inizialmente ispirate a Danny DeVito.