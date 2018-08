Detective Pikachu, ecco perché Ash Ketchum non è stato scelto come protagonista!

Il weekend appena trascorso ci ha regalato il logo ufficiale dell'attesissimo Detective Pikachu, live-action dedicato agli amati Pokémon della Nintendo diretto da Rob Letterman (Piccoli Brividi) e ispirato all'omonimo videogioco per Nintendo 3DS, che si allontana dal classico stile RPG della serie videoludica.

Il film, in realtà, si discosterà anche molto dalla serie animata, ormai lunghissima e che conta anche diversi film al cinema. Il protagonista, ad esempio, non sarà Ash Ketchum, storico leader della serie anime, ma un Pikachu parlante doppiato da Ryan Reynolds (Deadpool). La scelta è stata in parte obbligata, dato il diretto adattamento del videogioco, ma comunque Rob Letterman ha voluto specificare le motivazioni dietro la scelta di trasporre quel particolare titolo e all'esclusione di Ash come protagonista ai microfoni di IGN, rivelando:



"The Pokémon Company ha già prodotto tanti, tantissimi film con protagonista Ash, quindi sono arrivati alla Legendary con questa idea di usare un nuovo personaggio. Quando sono salito a bordo, così, mi sono ritrovato tra le mani questo Detective Pikachu, innamorandomi follemente di lui e della storia del film, che trovo fantastica, scritta con molto cuore e unica. Proprio per il tanto lavoro già svolto con Ash, per questo primo live-action dei Pokémon ho pensato fosse una grande idea muoversi nello stesso mondo dei Pokémon con un nuovo personaggio. Saranno rispettate diverse regole e vedremo tantissime cose che amiamo di questo universo".



Detective Pikachu vede nel cast anche Justin Smith, Kathryn Newton, Rita Ora, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere e Suki Waterhouse, per un'uscita prevista "nell'estate del 2019". Inizialmente era il 10 maggio, ma dopo il passaggio del film dalla Universal alla Warner il progetto potrebbe essere slittato di qualche settimana, se non mese.