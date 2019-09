Detective Pikachu: Rayquaza e Tyrantrum nei nuovi cocept del live-action sui Pokémon

Grazie a ComicBookMovie possiamo mostrarvi alcune concept art di Detective Pikachu, il live-action targato Legendary ambientato nel mondo dei Pokémon il cui sequel è già in fase di sviluppo.

Le immagini - che come sempre potete trovare nella galleria in calce - oltre a mostrarci l'epico scontro tra Gyarados e Charziard e alcuni concept relativi ai Pokémon visti nel film, tra cui Torterra, Venusaur, e Arcanine, rivelano anche il potenziale look in live-action di Rayquaza e Tyrantrum.

Diretto da Rob Letterman, Detective Pikachu è ora disponibile in una versione Blu-Ray e DVD che contiene al suo intnerno una sequenza d’apertura accompagnata da una colonna sonora diversa, il commento audio di Mr Mime e ben cinque featurette raggruppate sotto l'etichetta di "Creando il mondo di Detective Pikachu".

Il film è ambientato nella città di Ryme City, un luogo in cui i Pokémon e gli esseri umani vivono in armonia, e segue le vicende di Tim alla ricerca del padre scomparso in compagnia del Pikachu doppiato da Ryan Reynolds. Oltre a quelli già citati, in Detective Pikachu sono presenti alcuni tra i Pokémon più amati dai fan tra cui Jigglypuff, Snubbul, Bulbasaur.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Detective Pikachu e ai primi dieci minuti del film.