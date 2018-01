Detective Pikachu, le prime foto dal set del film sui Pokémon mostrano Ryme City

Pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia del via ufficiale alla produzione dell'atteso Detective Pikachu , adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco che sarà diretto da) e che vedrànei panni delparlante, ma oggi arrivano le prime foto dal set.

Detective Pikachu sarà il primo film in live-action dedicato al mondo degli amatissimi Pokémon di casa Nintendo e queste prima foto ci mostrano una costruzione certosina di Ryme City, che fungerà da palco alla storia che vedrà collaborare un giovane ragazzo e un Pikachu dai modi alla Sherlock Holmes per risolvere il mistero della scomparsa di diversi pokémon.



Dalle foto scattate nel centro di Londra si può vedere l'edificio che ospiterà il Police Department di Ryme City, che vedrà una partnership tra pokémon e umani, ma è possibile dare anche una prima occhiata all'aspetto di diversi Pokémon nel film -che verranno creati in CGI- grazie alla bacheca delle scomparse all'interno del RCPD, dove si vedono i cartelli "missing" di un Machoke, di un Graveler e di un Pancham.



Detective Pikachu vedrà nel cast anche Justice Smith, Ken Watanabe e Kathryn Newton, per un'uscita prevista nelle sale americane il 10 maggio 2019. A produrre troveremo la Legendary Pictures e anche la The Pokémon Company di Tsunekazu Ishihara.