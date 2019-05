Detective Pikachu, quale Pokémon appariva in una scena tagliata?

Detective Pikachu è stato una gioia per gli occhi per i fan dei Pokémon, soprattutto quelli di vecchia data: le apparizioni di Pokémon della prima generazione si sprecano, così come le citazioni al primo film tratto dall'anime.

Secondo quanto rivelato dagli sceneggiatori Dan Hernandez e Benji Samit, però, pare che per questioni di minutaggio si sia dovuto rinunciare ad inserire altri Pokémon che avrebbero meritato questa soddisfazione. Uno di questi in particolare pare avesse la certezza di apparire nel film, salvo poi venir tagliato dalla versione finale.

"Per un po' abbiamo avuto questa sequenza molto carina con Golbat, l'evoluzione di Zubat, ma non ha passato la selezione finale. Era una sequenza davvero molto bella, mi piaceva un sacco" ha rivelato Hernandez, che poi ha proseguito parlando di altre idee che avrebbero dovuto far parte del film: "Gardevoir aveva un bel momento. Ce n'erano così tanti, tutte le bozze che abbiamo scritto lungo il percorso... Dobbiamo dire la verità però, siamo contenti che il nostro preferito ce l'abbia fatta, si tratta di Psyduck. Il primo meeting che abbiamo fatto risale a prima che si decidesse di includere Psyduck, così la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare dai produttori e dire: 'Psyduck deve essere in questo film, deve essere il Pokémon di Lucy e dev'essere il personaggio comico del film".

Che dire, visto l'apprezzamento dei fan e della critica evidentemente i due autori ci avevano visto giusto. Chissà, a questo punto, se potremo vedere il povero Golbat in un eventuale seguito del film. Samit, recentemente, ha anche spiegato perché Mewtwo è così importante per ogni fan dei Pokémon ed in che modo l'episodio più triste dell'anime abbia influenzato Detective Pikachu.