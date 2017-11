Detective Pikachu: Justice Smith è il protagonista del film

Dopo una lista di potenziali attori per il cast vocale di Detective Pikachu , Variety conferma il primo ingresso ufficiale nel cast della pellicola. L'attore(The Get Down, Città di carta) è salito a bordo del progetto.

Rob Letterman dirigerà la pellicola da una sceneggiatura firmata da Nicole Perlman e Alex Hirsch. La pellicola sarà basata - più o meno, i dettagli sulla storia restano top-secret - su un videogame della saga chiamato proprio Detective Pikachu.

L'intera operazione è sviluppata dalla Legendary Pictures, che si è accaparrata i diritti dei Pokémon, e sarà distribuito dalla Universal Pictures.

Detective Pikachu sarà una nuova avventura nell'Universo dei Pokémon, e sarà il primo film in live-action sulla proprietà. Il protagonista, ovviamente, l'amatissimo Pikachu.