Detective Pikachu, Justice Smith si dichiara fan sfegatato di Pokemon Go

Nel caso in cui durante la visione di Detective Pikachu ve lo foste domandato, si: il protagonista del film Justice Smith è un fan sfegatato del celebre videogame Pokemon Go.

L'attore non aveva mai fatto mistero della propria passione per i Pokemon, ma a giudicare da alcuni dei contenuti speciali previsti nell'edizione home-video di Detective Pikachu, questo amore si estende davvero fino ad abbracciare ogni parte del gigantesco franchise sempre in espansione.

In particolare nella clip dalla featurette soprannominata "My Pokemon Adventure", in cui Smith e altri membri del cast descrivono i molti, molti modi in cui si sono divertiti con il franchise nel corso degli anni, il protagonista racconta le esperienze con i numerosi videogame basati sui Pokemon ai quali ha giocato, concentrandosi in particolare modo sul gioco mobile Pokemon Go, che ha praticamente monopolizzato il panorama dei giochi per cellulare quando è stato lanciato nel 2016.

Se volete potete dare un'occhiata al video promozionale cliccando sul link della fonte, che come al solito trovate in calce all'articolo. Per altre informazioni invece vi rimandiamo alla nuova featurette di Detective Pikachu, nella quale viene mostrato il processo di creazione dei Pokemon per il film di Rob Letterman,

Nel frattempo, vi segnaliamo che Detective Pikachu è il cinegame col più alto incasso nella storia del genere, avendo da poco ufficialmente superato Warcraft - L'Inizio di Duncan Jones.