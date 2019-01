Detective Pikachu: in fase di sviluppo uno spin-off incentrato su Mewtwo

Uno dei film più discussi e attesi di questo 2019 è senza dubbio Detective Pikachu, primo lungometraggio in live action basato sulla leggendaria saga videoludica dei Pokémon. Stando ad un nuovo rumor emerso in rete in questi giorni, Warner Bros. sarebbe intenzionata ad espandere ulteriormente il franchise, con in mente un intrigante spin-off.

Il rumor proviene dal portale We Got This Covered. Stando alle parole del sito, nei piani della casa di produzione ci sarebbe l'idea di esplorare ulteriormente uno dei comprimari Pokémon già presenti in questo primo film del franchise.

Stiamo parlando di Mewtwo, celeberrimo personaggio della saga videoludica, appartenente alla Prima Generazione di video game, rilasciati tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. Egli è un clone del Pokémon leggendario Mew, creato dal malvagio Giovanni (capo dell'associazione criminale, nota come Team Rocket) e rinchiuso in una postazione segreta a New Island.

Dotato di sconfinati poteri e di un'impressionante forza distruttiva, Mewtwo si è presto fatto conoscere in diversi territori abitati dai Pokémon, combattendo al fianco di Giovanni in diverse Palestre (tra cui quella di Smeraldopoli), per aiutare il Team Rocket nella cattura dei Pokémon. Adirato nei confronti degli esseri umani, Mewtwo decide in seguito di sfidare diversi allenatori, tra cui Ash Ketchum (il protagonista dell'anime), con al suo seguito un intero esercito di Pokémon clonati.

La notizia non potrà quindi che far gioire i migliaia di fan della serie in giro per il mondo che, dopo l'avventura del dolce e spensierato Detective Pikachu, potrebbero quindi approfondire la psicologia di un villain dello stesso franchise, gettendo quindi le basi per quello che potremmo definire un Pokémon Cinematic Universe.

E voi, apprezzereste un'idea del genere, oppure preferite aspettare l'uscita di Detective Pikachu per maturare una vera e propria opinione?

Il film, diretto da Rob Letterman, vedrà il simpatico Pokémon (doppiato, in lingua originale, da Ryan Reynolds) fare squadra con il giovane allenatore di Pokémon Tim Goodman (interpretato da Justice Smith) per le strade della luminosa Ryme City, per scoprire il mistero legato alla scomparsa del padre di Tim: il celebre detective Harry Goodman.

L'uscita del film nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il prossimo 10 maggio.