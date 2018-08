Detective Pikachu: il film con Ryan Reynolds avrà Pokémon fotorealistici

In una recente intervista concessa ad IGN Rob Letterman, regista dell'attesissimo Pokémon: Detective Pikachu, ha dichiarato che la CGI utilizzata dal film sarà fotorealistica, simile nello stile a come viene rappresentato Rocket Raccoon in Guardiani della Galassia.

"I miei Pokémon saranno incredibilmente realistici" ha dichiarato Letterman. "Per fare un paragone, potrei dire che saranno come il Rocket Raccoon di Bradley Cooper nei film dei Marvel Studios. A guardarli, diresti che siano davvero davanti a te. Useremo la stessa tecnologia e lo stesso gruppo di persone che hanno lavorato a quei film, al Libro della Giungla. Abbiamo anche persone che hanno lavorato su Animali Fantastici: tecnicamente, si tratta di alcuni degli effetti visivi più sofisticati del mondo, completamente fotorealistici. Sembrerà che i personaggi siano davvero vivi nel film."

Basato sull'omonimo videogioco Nintendo 3DS, Pokémon: Detective Pikachu presenterà nientemeno che Ryan Reynolds come voce dell'iconico mostriciattolo elettrico giallo, con Kathryn Newton (Supernatural, Blockers), Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom) e Ken Watanabe (Inception, Godzilla).

Inizialmente previsto per il 10 maggio 2019, dopo il passaggio dalla Universal alla Warner il film è stato posticipato di qualche mese. Ad oggi non è stata ufficializzata alcuna data specifica, ma è stato comunicato che l'uscita è prevista nel corso dell'estate 2019.