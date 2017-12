Detective Pikachu: i fan volevano Danny DeVito al posto di Ryan Reynolds

Alla notizia dell'ingaggio di Ryan Reynolds nel ruolo del protagonista, sul web si sono scatenate molte reazioni contrarie alla scelta. Gli appassionati avrebbero infatti voluto Danny DeVito nel ruolo, sin da quando nel 2016 uscì il videogame. La mini rivolta difficilmente porterà ad un cambiamento, visto che la scelta della produzione è ufficiale e definitiva, tuttavia i fan hanno comunque espresso il loro disappunto tramite i social. Danny DeVito recentemente ha preso parte ai film Wiener Dog di Todd Solondz e The Comedian di Taylor Hackford mentre Ryan Reynolds tornerà nelle vesti di Deadpool nel 2018 in Deadpool 2 di David Leitch. Quest'anno l'abbiamo visto in Life - Non oltrepassare il limite di Daniel Espinosa e Come ti ammazzo il bodyguard di Patrick Hughes.

La notizia ufficiale di ieri è che Ryan Reynolds sarà il protagonista dinel live-action in produzione. Detective Pikachu è la star del videogame The Great Detective Pikachu, con il famoso Pokémon giallo in una versione irritabile, amante dei caffè e in grado di parlare la lingua degli esseri umani e risolvere casi complicati.

Ryan Reynolds as Detective Pikachu means my dreams of Danny DeVito yelling ‘PIKA THIS YOU SON OF A BITCH!’ Will remain but dreams. — Alasdair (@AlasdairStuart) 7 dicembre 2017

Glad to see I wasn’t the only one surprised Detective Pikachu is set to be voiced by Ryan Reynolds and not Danny DeVito. pic.twitter.com/P7Okc0bGIA — Kevin Clark (@KeviClark) 7 dicembre 2017

Q: Is Detective Pikachu going to be any good without Danny DeVito?



A: pic.twitter.com/K9JpWCJ1bx — Admiral Squishy🌼 (@Ramwoc87) 7 dicembre 2017