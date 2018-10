Detective Pikachu: ecco la sinossi ufficiale del film con Ryan Reynolds

Superbromovies ha riportato un'esaustiva sinossi ufficiale per Detective Pikachu, il primo film live-action dedicato ai Pokémon. La descrizione ci offre qualche nuovo dettaglio sul rapporto tra l'iconico Pokémon doppiato da Ryan Reynolds e il personaggio di Justice Smith, oltre una descrizione della città di Ryme City.

Questa la sinossi: "La storia inizia quando il grande investigatore privato Harry Goodman scompare misteriosamente, spingendo il suo ventunenne figlio Tim a scoprire cosa è successo. Ad aiutarlo nelle indagini sarà l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che è un rompicapo perfino per se stesso. Scoprendo di poter comunicare solamente tra di loro, Tim e Pikachu diventano riluttanti partner di un elettrizzante avventura per scoprire l'intricato mistero. Inseguendo gli indizi tra i neon di Rame City - una moderna e caotica metropoli in cui umani e Pokémon convivono in un mondo live-action ed iperrealistico - incontrano diversi altri Pokémon e scoprono uno scioccante piano che potrebbe distruggere questa pacifica coesistenza e minacciare l'interno universo dei Pokémon."

Detective Pikachu vede nel cast anche Rita Ora, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere e Suki Waterhouse, per un'uscita prevista "nell'estate del 2019". Inizialmente la release era prevista per il 10 maggio, ma dopo il passaggio del film dalla Universal alla Warner il progetto potrebbe essere slittato di qualche settimana, se non mese.