Detective Pikachu, ecco il logo ufficiale del live-action Pokémon con Ryan Reynolds

La Legendary Pictures ha rilasciato quest'oggi online un primo teaser poster ufficiale che mostra il logo dell'attesissimo Detective Pikachu, live-action dedicato al mondo dei Pokémon della Nintendo che vedrà come doppiatore del mostriciattolo elettrico giallo Ryan Reynolds (Deadpool).

Il logo è in stile neon e ovviamente è costituito dal colore predominante del pokémon, il giallo, ma il secondo colore è blu. In alto, tanto per ricordarcelo, la Legendary e la Warner ci tengono a precisare che si tratta del live-action dei Pokémon, specificandolo.



Detective Pikachu ruota intorno al personaggio di Justice Smith, il cui padre viene rapito, e sarà costretto ad allearsi al Detective Pikachu e ad una giornalista (Kathryn Newton). Pikachu è un tipo di Pokémon, uno dei più famosi ed amai dai fan e dal pubblico giovanile. Questa versione di Detective Pikachu è un investigatore bravo nel trovare "cose che si perdono".



Introdotti per la prima volta nel 1996, i Pokémon sono diventati in poco tempo un fenomeno di massa, che contano più di 279 milioni di videogames venduti, 21.5 miliardi di card incentrate su di loro vendute in tutto il mondo ed una serie animata che consta di ben 19 stagioni.



Detective Pikachu vede nel cast anche Rita Ora, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere e Suki Waterhouse, per un'uscita prevista "nell'estate del 2019". Inizialmente era il 10 maggio, ma dopo il passaggio del film dalla Universal alla Warner il progetto potrebbe essere slittato di qualche settimana, se non mese.