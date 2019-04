Detective Pikachu: la descrizione del Footage mostrato al CinemaCon

Warner Bros. ha approfittato del Wonder Con e del CinemaCon di questi giorni per mostrare in anteprima alcune immagini dei film più attesi della sua line-up. Oltre a quello di It: Chapter 2, i presenti hanno potuto assistere anche ad un footage dell'atteso Detective Pikachu.

Il segmento del film è stato introdotto dal Pikachu di Ryan Reynolds, che ha descritto il film come "originale, divertente" e con "un grande cuore", per poi rivelare che conterrà "100 Pokémon unici che milioni di persone conoscono e amano. A parte Mr. Mime. Quello è strano."

Il footage mostrato al CinemaCon, come riporta da ScreenRant, riguarda infatti la sequenza con Mr. Mime che abbiamo intravisto nei precedenti teaser e trailer del film. La scena si apre con il protagonista Tim (Justice Smith), che intento a farsi aiutare dal Pokémon psico è costretto a seguire i suoi strani modi di fare. Tim inizia così ad agire da mimo, aprendo un porta invisibile e facendo finta di riempire Mr. Mime di benzina, per poi minacciarlo con dei finti fiammiferi. Il footage si conclude con Tim che fa accidentalmente cadere uno dei fiammiferi invisibili sulla finta benzina, proprio mentre Mr. Mime aveva iniziato a rivelare le informazioni che cercava.

Diretto da Robert Letterman, Detective Pikachu debutterà in Italia il prossimo 9 maggio. Le prime previsioni del box office parlano di un potenziale esordio da $250 milioni, di cui $75 milioni nei soli Stati Uniti.