Detective Pikachu, le battaglie tra Pokémon sono illegali a Ryme City

L'ultimo trailer di Detective Pikachu ha generato molto interesse nei fan, tanto da rendere il primo live-action dei Pokémon uno dei film più attesi dell'anno, che sappiamo trarrà molta ispirazione del videogioco originale e che fungerà da apripista all'Universo Cinematografico dei Pokémon.

Grazie a un nuovo articolo pubblicato da Pokémon.com veniamo adesso a conoscenza di un grande cambiamento rispetto ai videogiochi e anche alla serie tv, visto che le battaglia Pokémon entro i confini di Ryme City sono fuorilegge. È per questo che gli allenatori che vogliono sfidarsi in città devono farlo in arene segrete, come appunto poi visto nei vari trailer e spot tv.



Questo significa che il resto del futuro universo cinematografico Pokémon non le conterrà? Assolutamente no, perché a quanto pare la città Natale di Tim (non Ryme City) e molti altri luoghi hanno delle Battaglia legalizzate e riconosciute, con regole ufficiali. Ryme City è molto semplicemente una di quelle città che hanno abbandonato questa cultura della lotta "arcaica" in favore di una coabitazione equa e pacifica tra umani e Pokémon, allo stesso livello. A Ryme City, inoltre, nessun pokémon passa del tempo dentro le pokéball.



Detective Pikachu vede nel cast Justice Smith e Ryan Reynolds come doppiatore del Pikachu parlante, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 maggio.