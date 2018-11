Detective Pikachu, arrivano commenti positivi dal primo test screening

Mancano ancora otto mesi all'arrivo nelle sale americane dell'atteso Detective Pikachu, primo film live-action dedicato ai Pokémon della Nintendo, ma a quanto pare si è tenuto in queste ore un primo, importante test screening del film diretto da Rob Letterman (Piccoli Brividi), con esiti positivi.

Stando infatti al sito SuperBroMovies, questa prima proiezione di prova ha suscitato grande entusiasmo e commenti positivi tra i presenti in sala. La maggior parte di queste lodi sono state rivolte proprio al giallissimo Detective Pikachu, che ricordiamo in originale è doppiato da Ryan Reynolds (Deadpool). Più nello specifico, a spiccare su tutto, sono i perfetti tempi comici dell'attore, che riesce a creare grande alchimia con la co-star in carne e ossa Justice Smith (Jurassic World: Il regno distrutto).



In aggiunta, è stata anche elogiata la sceneggiatura del film, mentre diversi elementi del comparto CGI - incluso lo stesso Pikachu - non erano completi al 100%, quindi impossibili da giudicare nella loro forma definitiva che vedremo in sala. In ogni caso, sempre dal test screening, al netto dell'incompletezza del rendering dei personaggi in CGI, "gli effetti speciali sembrano già davvero eccellenti".



Altro elemento che suscitato positività nei presenti sono stati tanti easter egg del mondo Pokémon disseminati per tutta la durata del film. Se siete curiosi quanto noi di scoprire la bontà di questo Detective Pikachu, sappiate che Trailer Track rivela che il primo teaser trailer del film sarà rilasciato proprio a novembre.



L'uscita è prevista per l'estate del 2019.