Detective Pikachu 2, Will Smith sarà Il Villain del Film?

Detective Pikachu 2 è sicuramente un sequel che si farà attendere ancora per un po' dai fan dei Pokemon. Una conseguenza naturale dato l'ottimo successo del primo film, il quale ha avuto il merito di regalare al pubblico una visione rispettosa e divertente degli amati personaggi. Naturalmente, sono anche iniziati i rumor in merito.

Secondo un recente rumor rilasciato dalla testata GiantFreakinRobot, il film di Detective Pikachu 2 potrebbe vedere Will Smith come antagonista.

Pare, infatti, che il famoso attore sia nella fase finale delle trattative per interpretare il cattivo della nuova pellicola dedicata al Pokémon.

Questo a discapito di quanto venne dichiarato tempo addietro, quando si riteneva il sequel di Detective Pikachu a rischio.

Se il rumor fosse confermato, si tratterebbe della prima volta nella sua intera carriera in cui Will Smith ricopre il ruolo di un antagonista. L’unica eccezione sarebbe rappresentata dal film Suicide Squad, nel quale l’attore ha interpretato la parte di antieroe.

I fan, quindi, hanno subito elaborato ulteriori speculazioni. Grazie alla presenza di Mewtwo nel primo film di Detective Pikachu, è stato ipotizzato che il ruolo di Will Smith possa essere proprio quello di James, il capo del Team Rocket.

Si tratta, tuttavia, solamente di un rumor non confermato e, pertanto, occorre prenderlo con le pinze. Per il momento, non sono presenti numerose notizie certe riguardanti il film e resta ancora sconosciuto il periodo di uscita. Lo scorso marzo, però, era stato annunciato ufficialmente il nome del regista di Detective Pikachu 2: Jonathan Krisel.

Nell'attesa di saperne di più, se vi interessa ecco qui la nostra recensione di Detective Pikachu.