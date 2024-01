Detective Pikachu 2, secondo Justice Smith ci sarà da aspettare: 'Per ora non so niente'

Ormai quando si pronuncia la parola Pokémon è quasi impossibile che qualcuno non sappia di cosa si sta parlando. Ecco quindi che proprio per sfruttare l'enorme successo di questo ormai leggendario franchise, nel 2019 è uscito il film Detective Pikachu. La pellicola si è dimostrata valevole del nome che porta ed ha generato ottimi profitti.

Tuttavia sono ormai passati diversi anni ed ancora in molti, specie tra gli appassionati dei simpatici animaletti, si chiedono quando e se mai vedremo un sequel della pellicola, il quale sembrava scontato visto il successo ottenuto ma di cui ad oggi, ancora non si sa niente.

Nelle ultime ore tuttavia, un aggiornamento in merito alla questione ci è stato fornito da Justice Smith, uno dei membri del cast di Detective Pikachu.

Purtroppo però, non si tratta di niente di incoraggiante. Durante una recente intervista per ScreenRant, la star ha dichiarato: "Al momento non ne so niente. Voglio dire, so cosa è stato pubblicato online, ma nessuno mi ha ancora chiamato. Non aspetto altro però".

Per Smith non è di certo stata questa la prima volta in cui ha avuto modo di parlare del sequel di questo film, già nel 2020 infatti aveva detto apertamente: "Vorrei che qualcuno mi dicesse qualcosa, tengo le dita incrociate".

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più, se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Detective Pikachu.