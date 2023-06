Detective Pikachu 2: Chi presterà la voce al Pokemon?

Detective Pikachu 2 vedrà probabilmente una versione tutta nuova del celebre Pokemon dopo che alla fine del primo film Ryan Reynolds è stato liberato dal corpo di Pikachu nel quale era intrappolato. Due delle domande che più ha senso farsi, dunque, riguardano come sarà la voce del simpatico mostro giallo e chi sarà a interpretarlo.

Dopo la notizia ufficiale che il sequel di Pikachu si farà, cominciano a imperversare sulla rete le indiscrezioni sul nuovo film: ancora non si sa niente a proposito della data d’uscita o del cast, mentre sembrano ufficiali i nomi di Jonathan Krisel e Chris Galletta rispettivamente come regista e come sceneggiatore.

Anche per quanto riguarda la voce di Pikachu non si può fare altro che andare per supposizioni e prendere come riferimento il secondo capitolo del videogioco, in cui il Pokemon parlerà e sarà doppiato Will Arnett.

È possibile, dunque, che superata la fase Ryan Reynolds, sarà proprio Arnett a prestare la voce al più celebre tra i personaggi creati da Satoshi Tajiri. Sempre se vogliamo dare per scontato che Pikachu riesca a parlare in un linguaggio comprensibile agli umani.

In attesa di poterne capire di più, possiamo essere certi che, a prescindere da chi sarà chiamato a doppiare Pikachu, i fan avranno modo di apprezzare il nuovo adattamento così come è stato per il film del 2019.

Intanto, vi lasciamo al rumor che vuole Will Smith come villain di Detective Pikachu 2.