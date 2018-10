Destroyer: primo trailer ufficiale per il thriller con Nicole Kidman

Annapurna Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Destroyer, il nuovo thriller del regista Karyn Kusama che vede Nicole Kidman nei panni della protagonista, la cui performance è stata ampiamente esaltata dalla critica che ha assistito alla premiere. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Destroyer racconta l'odissea morale ed esistenziale della detective della polizia di Los Angeles Erin Bell (Nicole Kidman) che all'inizio della carriera venne incaricata di una missione sotto copertura in una gang nel deserto della California, con risultati tragici. Quando il leader di quella gang ritorna dopo molti anni, Erin sarà costretta ad affrontare il passato e sconfiggere i demoni che la perseguitano.

Nel ricco cast del film troviamo anche Bradley Whitford (Get Out), Tatiana Maslany (Orphan Black), Sebastian Stan (Avengers: Infinity War),Toby Kebbell (The War - Il pianeta delle scimmie), Scoot McNairy (Halt and Catch Fire) e Beau Knapp (The Nice Guys).

Karyn Kusama ha diretto in passato pellicole come Girlfight (2000), Jennifer's Body (2009), The Invitation (2015), e un episodio che film horror antologico XX. La sceneggiature del film è scritta da Phil Hay e Matt Manfredi (The Invitation).

Presentato in anteprima al Toronto Film Festival, Destroyer debutterà nelle sale americane il 25 dicembre. Qui sotto potete dare un'occhiata anche al poster ufficiale del film.