Destroyer potrebbe essere il prossimo progetto da regista per Mel Gibson

Mel Gibson pensa di dirigere Destroyer, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. La pellicola si baserà sul romanzo di John Wukovits, dal titolo "Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II’s Greatest Kamikaze Attack."

La descrizione ufficiale del libro recita:

"Guardando verso il cielo, l'equipaggio dei cacciatorpedinieri vide quella che sembrava essere l'intera flotta dell'aeronautica giapponese riunita sopra le loro teste. L'inferno stava per essere scatenato su di loro, nel più grande attacco kamikaze ad una nave singola, della Seconda Guerra Mondiale.

Il 16 aprile 1945, i membri dell'equipaggio della USS Laffey erano temprati e preparati. Si erano lanciati in combattimento al largo della costa della Normandia nel giugno del 1944. Erano stati coinvolti in tre precedenti assalti nemici nel Pacifico, a Leyte e Lingayen nelle Filippine, e a Iwo Jima. Avevano visto i kamikaze precipitare di proposito contro altri cacciatorpedinieri e incrociatori della loro unità, e avevano assistito in prima persona a quali furono i risultati sanguinosi di quelle folli tattiche d'attacco. Ma nulla avrebbe potuto preparare l'equipaggio a questo momento - un calvario di ottanta minuti in cui la singola nave fu presa di mira da non meno di ventidue aerei con piloti giapponesi lanciati verso la loro fine.

Quando l'attacco senza precedenti alla Laffey fu terminato, trentadue marinai morirono, settanta furono feriti e la nave fu gravemente danneggiata. Anche se è stata avvolta nel fumo e nel fuoco per ore, la Laffey in qualche modo sopravvisse, e la nave da guerra americana, sventrata, riuscì ad arrivare verso casa, dalla riva di Okinawa. una volta attraccati in patria, la nave e l'equipaggio sarebbero stati celebrati come eroi.

Grazie alle testimonianze dei sopravvissuti e alla realizzazione di tantissime interviste incentrate sulla vicenda, lo storico e scrittore John Wukovits è riuscito a creare un romanzo che racconta mirabilmente la vicenda di questo evento storico, quasi dimenticato. La Marina degli Stati Uniti ha descritto l'attacco kamikaze sul Laffey "come una delle grandi epopee marine della guerra."

Rosalind Ross ha scritto la sceneggiatura di Hell from the Heavens. La produzione potrebbe iniziare, sempre secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, in autunno, in base agli impegni pregressi di Gibson.