Quale destino per Goose dopo Avengers: Infinity War?

Nel corso di un'intervista relativa ad Avengers: Endgame, le cui prevendite sono da record, i registi Anthony & Joe Russo hanno parlato del destino riservato al personaggio di Goose, la 'gatta' vista in Captain Marvel.

Ovviamente la domanda specifica è chiara: "Goose è sopravvissuta agli eventi catastrofici di Avengers: Infinity War oppure, come altri, anche lei è stata vittima dello schiocco di dita di Thanos?". La risposta dei due registi, però, ha lasciato un po' di amaro in bocca a tutti coloro che volevano una risposta positiva o negativa. "Ci sono alcune cose che non possiamo più commentare arrivati a questo punto" hanno affermato i due filmaker "So che molti di voi vorrebbero sapere, ma non possiamo".

Ovviamente il pensiero è che qualcosa sul destino di Goose venga svelato proprio durante gli eventi di Avengers: Endgame, in uscita il 24 aprile in Italia, oppure, più semplicemente, che sia oggetto di esplorazione in successivi film dedicati a Captain Marvel e, dunque, al momento, off limits come argomento!

Captain Marvel, il film interpretato dal Premio Oscar Brie Larson, ha superato un miliardo al box-office mondiale proprio oggi, diventando l'ennesimo successo al botteghino per i Marvel Studios. Il film, diretto da Anna Boden & Ryan Fleck, è un prequel del Marvel Cinematic Universe che esplora le origini di Carol Danvers.