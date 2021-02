Destini incrociati: Harrison Ford non era la prima scelta per la pellicola

Questa sera verrà trasmesso il film Destini incrociati, diretto dal grande Sydney Pollack e tratto dal romanzo omonimo di Warren Adler. Non tutti sanno però che Harrison Ford non fu la prima scelta della produzione per il ruolo di protagonista del film, in quanto i progetti per il film erano cominciati diversi anni prima dell'entrata in produzione.

Il progetto di adattare per il grande schermo il romanzo Random Hearts di Warren Adler era in piedi fin dai primi anni '80 e si impiegarono circa 15 anni prima che le riprese potessero finalmente partire e il progetto uscire sugli schermi. Inizialmente infatti fu Dustin Hoffman a incontrare lo scrittore per parlare di una trasposizione cinematografica; più tardi l'attore chiese alla CBS Theatrical Films di acquistare i diritti cinematografici del romanzo con l'intenzione di partecipare al film nella parte del protagonista, il sergente William "Dutch" Van Den Broeck. Prima però che si potessero cominciare le riprese, Hoffman rigettò diverse versioni della sceneggiatura, prima di abbandonare definitivamente il progetto.

Successivamente, siamo nei primi anni '90, Kevin Costner fu contattato per la parte di protagonista mentre la regia era stata affidata a James L. Brooks, all'epoca reduce dal successo di Voglia di tenerezza (che gli valse tre Premi Oscar) e di Dentro la notizia. Ma anche di questa versione non se ne fece nulla perché non ricevette mai il via libera da parte della produzione.

Alla fine si arrivò alla seconda metà degli anni '90, quando Pollack subentrò alla regia e Harrison Ford venne ingaggiato come protagonista. Il film segnò la fine del grande periodo d'oro degli anni '90 per Ford (certo non quanto gli anni '80) che in quel decennio aveva centrato successi come Presunto innocente, A proposito di Henry, ma soprattutto con Il Fuggitivo e il remake di Sabrina, quest'ultimo sempre diretto da Pollack.