Destination Wedding, il trailer dell'antirom-com con Keanu Reeves e Winona Ryder

È stato rilasciato in queste ora online il primo trailer ufficiale dell'annunciato Destination Wedding, nuovo commedia antirom-com scritta e diretta da Victor Levine (5 to 7) che vedrà protagonisti i grande Keanu Reeves e Winona Ryder.

I due attori vestiranno i panni di Frank e Lindsay, due miserabili e antipatici ospiti di un matrimonio che sviluppano una relazione tra loro. Ma per lasciarsi andare ai loro sentimenti dovranno scegliere di fidarsi più della speranza che dell’esperienza: una scelta folle e di sicuro non facile. Il film segnerà inoltre la quarta collaborazione su schermo tra le due star, che già in passato hanno lavoro fianco a fianco in Dracula di Bram Stoker, A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare e in The Private Lives of Pippa Lee.



A produrre troveremo invece la Bloom Media. Destination Wedding vedrà nel cast anche Dj Dallenbach, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 24 agosto 2018. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per l'Italia. Winona Ryder è attualmente occupata con la pre-produzione dell'attesissima terza stagione di Stanger Things 3, mentre Keanu Reeves dovrebbe tornare a breve nei panni di John Wick per il terzo capitolo del franchise, John Wick: Parabellum, diretto da Chad Stahelski e in uscita il 17 maggio 2019.