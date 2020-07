Desideri proibiti, Roland Joffe dalla Palma d'Oro per Mission all'inesorabile declino

Questa sera su Rai 2 alle 21:20 andrà in onda il thriller sentimentale Desideri proibiti, che vanta alla regia Roland Joffé, regista vincitore della Palma d'Oro con il celebre The Mission e due nomination ai Premi Oscar, prima di vedere la sua carriera crollare sotto il peso dei flop successivi.

Il regista francese, classe 1945, fin dall'esordio fu considerato tra i registi più promettenti della sua generazione e proprio il debutto alla regia con Urla del silenzio gli valse la prima nomination agli Oscar dell'anno successivo come Miglior regista; l'anno successivo fu quello della consacrazione a livello internazionale grazie al successo di Mission, con Robert De Niro, Jeremy Irons e Liam Neeson, il quale prima si aggiudicò la Palma d'Oro al Festival di Cannes 1986, per poi strappare 7 nomination ai Premi Oscar 1987, compresa la seconda per lo stesso Joffé (il film conquistò solo la statuetta per la fotografia Chris Menges).

Tuttavia, la carriera di Joffé subì una pesante battuta d'arresto a causa di alcuni giganteschi flop che seguitarono negli anni successivi, come ad esempio quello di L'ombra di mille soli con Paul Newman nel cast che incassò solo 3 milioni di dollari a fronte di un budget di oltre 30 milioni. Successivamente toccò a La città della gioia, che vantava anche Patrick Swayze tra i protagonisti: 27 milioni di budget e solo 14 milioni di incassi nel mondo.

Non andò meglio con il successivo La lettera scarlatta con Gary Oldman e Demi Moore, ma ancora più grave fu il flop di Goodbye Lover del 1998. Il ritorno in patria con Vatel (in realtà una co-produzione tra Francia, Regno Unito e Belgio) non gli sorrise, altro flop.

Negli ultimi anni Joffé si è dedicato anche alla regia di alcune serie televisive poco note al grande pubblico e Desideri proibiti è la sua ultima regia, datata 2019.