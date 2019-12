La descrizione del prologo di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan

Dopo il trailer pubblicato online ieri di Tenet, il nuovo ambizioso film di Christopher Nolan, in questi giorni è proiettato nei cinema IMAX di tutto il mondo, insieme a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il prologo dell'attesissimo film del regista di Inception, di cui ora vi riportiamo la descrizione pubblicata su Reddit nelle ultime ore.

"Ci troviamo in un teatro ucraino (girato in Estonia): sta per cominciare un concerto di musica classica, le persone prendono posto e i musicisti accordano i loro strumenti. Fuori dal teatro c'è un van bianco, qualcuno ascolta la radio della polizia. Dentro ad una stanza VIP del teatro, vediamo un americano e un importante generale ucraino.



Nel momento in cui il direttore alza la bacchetta per iniziare il concerto, un gruppo di terroristi fa irruzione e inizia a prendere ostaggi.

Le forze speciali ucraine iniziano ad arrivare, si sente esclamare 'svegliate gli americani', immaginiamo si tratti di un'unità speciale di anti-terrorismo. Nel van si preparano John David Washington e altri tre; per confondersi con le forze speciali ucraine mettono un distintivo 'KODR' sul braccio e si mescolano con gli altri.

Le forze speciali iniettano un gas nel teatro facendo svenire gli ostaggi. I terroristi indossano subito delle maschere anti gas. Nella stanza VIP il generale tira fuori la pistola. Mentre gli agenti fanno irruzione e iniziano uno scontro a fuoco con i terroristi, gli 'americani' si dividono in cerca della stanza VIP. John David Washington trova la stanza, disarma il generale ucraino e dice all'americano che è compromesso e che deve andarsene, vivo o morto. L'intera operazione serve a confondere le acque per farlo sparire. Saltano insieme nella sala da concerto dalla stanza VIP, l'americano si mescola con il pubblico svenuto e Washington scopre che i terroristi stanno piazzando delle bombe in mezzo ai civili. Un agente si rende conto che Washington è un infiltrato e gli punta la pistola alla testa, prima di essere ucciso da un altro del gruppo degli 'americani'.

L'americano viene portato fuori da Washington e il collega, che si scambia i vestiti con lui e rientra con Washington nella sala per recuperare gli ordigni. Improvvisamente compare un agente che gli punta la pistola alla testa e in questo momento succede qualcosa di molto strano: si vede un foro sul pavimento, dal quale esce un proiettile che si dirige verso l'agente, che cade a terra. Dietro di lui vediamo un altro soldato che indossa un casco nero: il misterioso 'salvatore' se ne va. Washington e il resto della squadra lanciano le bombe nell'area VIP, che esplode mentre fuggono. Tornati al van iniziano a guidare ma scoprono che la persona che hanno salvato non è quella giusta".



Su Everyeye trovate il trailer di Tenet. Robert Pattinson l'ha definito un 'film art-house da centinaia di milioni di dollari'. Il film di Christopher Nolan uscirà nelle sale il 17 luglio 2020.