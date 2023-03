Descendants The Rise of Red, Alex Boniello si aggiunge al cast della serie Disney

Alex Boniello si aggiunge al cast di Descendants: The Rise of Red (precedentemente noto come The Pocketwatch), l'ultimo capitolo del franchise targato Disney; in particolare, l'attore reciterà nei panni del Jack di Diamanti, capitano dell'Armata Rossa della Regina di Cuori.

Classe '90, Boniello è ricordato per svariati partecipazioni teatrali, cinematografiche e televisive – basti pensare a Jessica Jones o al recente Love & Gelato, – ottenendo l'Ovation Awards per Spring Awakening e il Tony Awards per Hadestown, a cui si aggiungono svariate candidature; inoltre, si è lanciato anche nel mercato discografico con l'album Hi e il singolo Pigeons.

Le informazioni sulla trama sono poche, ma sappiano che Red, figlia della Regina di Cuori, e Chloe, figlia di Cenerentola e del Re Azzurro, uniranno le forze per viaggiare nel tempo grazie all'orologio da taschino del Bianconiglio, così da impedire il devastante colpo di Stato che minaccia Auradon. Nel cast stellare figurano attori del calibro di Kyle Cantrall (Red), Malia Baker (Chloe), Dara Renee (Ulyana), China Anne McClain (Uma) e molti altri.

Diretta da Jennifer Phang e scritta da Dan Frei e Russel Summer, il quarto capitolo della serie costituirà uno spin-off dei tre capitoli precedenti: la data di uscita è ancora ignota, ma sappiamo che debutterà sulla piattaforma Disney Plus. Le riprese si sono svolte dalla fine di gennaio 2023 ad Atlanta, con l'interiore di proseguire fino alla metà di marzo. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Descendants.

Auguriamo a Boniello la miglior esperienza possibile per la partecipazione nello show. E le nuove aggiunte non terminano qui: Brandy e Rita Ora entrano nel cast di Descendants: The Rise of Red.