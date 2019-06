Descendants 3: svelata la data della premiere del film Disney

La celebre commedia musicale per ragazzi tornerà su Disney Channel il prossimo 8 agosto. Per la felicità dei fan, Descendants 3 potrà contare nuovamente sul cast originale, oltre che alla storica presenza del regista Kenny Ortega, già ammirato per il lavoro svolto con i film di High School Musical.

Dopo l'acquisizione di Hulu e in attesa della decisione sui film Marvel e di Star Wars su Netflix, Disney si prepara ad aumentare il catalogo di film e serie TV da proporre al proprio pubblico. Tra di esse, il film televisivo per ragazzi diretto da Ortega rappresenta uno dei prodotti con più appeal.

Descendants 3 vedrà Carlos, Elvie, Mal e Jay impegnati a fare ritorno sull'Isola degli Sperduti per cercare di portare quattro nuovi meritevoli discendenti per farli unire insieme a loro ad Auradon Prep, un luogo dove potranno avere felicità, realizzazione e successo. La situazione si complicherà quando un problema alla barriera, costringerà Mal a chiuderla in modo permanente per evitare complicazioni e pericoli ad Auradon, ma, sopratutto, per evitare che i nemici Uma (China Anne McClain) e Hades (Cheyenne Jackson) possano agire di nascosto per vendicarsi sul regno. Nonostante l'azione di Mal, una forza misteriosa mina alla tranquillità di Auradon. Per fermarla sarà necessario che Mal e tutti gli altri figli dei Cattivi prenderanno parte alla più epica delle battaglie.

Tra i nomi storici del cast torneranno Sofia Carson, Dove Cameron, Cameron Boyce, Booboo Stewart, Thomas Doherty, Dylan Playfair, Anna Cathcar e Mitchell Hope. Presenti anche le autrici Josann McGibbon e Sara Parriot, che si erano occupate dei primi due capitoli della saga.