Dermont Murloney nel cast del nuovo thriller-horror Trick

Deadline ha comunicato che l'attore di Friends e A Proposito di Schmidt Dermon Murloney nelle scorse ore ha firmato per unirsi al cast di Trick, nuovo thriller-horror diretto da Patrick Lussier.

Lussier, famoso per le regie di San Valentino di Sangue e Drive Angry con Nicolas Cage ed Amber Heard, ha anche scritto la sceneggiatura del film insieme al suo frequente collaboratore Todd Farmer.

Il film seguirà gli sforzi degli abitanti di una piccola cittadina degli Stati Uniti per catturare un inafferrabile serial killer che uccide in modo raccapricciante e soprattutto senza un apparente modus operandi, colpendo persone in diverse giurisdizioni senza che abbiano alcuna correlazione tra loro.

Mulroney sarà il protagonista del film e interpreterà il detective incaricato di dare la caccia al serial killer in questione: lo ha già affrontato una volta, sparandolo e uccidendolo, ma nonostante tutti gli dicano che il nuovo serial killer sia un imitatore, lui è convinto che in qualche modo l'assassino originale sia sopravvissuto alla sparatoria, o sia addirittura riuscito a tornare dalla tomba.

Trick sarà prodotto da Ellen Wander per Film Bridge International, che gestirà anche le vendite internazionali del film insieme a Gabriela Lugo per Revek Entertainment.

Lussier è noto per il suo lavoro nel genere horror, avendo creato la serie di film Dracula che andò avanti dal 2000 al 2005 a partire da Dracula's Legacy: Il Fascino del Male con Gerard Butler, Jennifer Esposito e Christopher Plummer. Mulroney è stato visto di recente nella commedia LA, a fianco di Dylan McDermott e nella nuova stagione della sitcom Netflix Arrested Development con Jason Bateman.