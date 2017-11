Derek Connolly al lavoro sullo script di Metal Gear Solid

Come riporta Variety lo sceneggiatore di, è stato scelto per occuparsi dello script di Metal Gear Solid , tratto dal videogame di culto della serie, ideata e sviluppata da Hideo Kojima della Konami. Il film sarà diretto dal regista di, al suo terzo lungometraggio.

Jordan Vogt-Roberts e Derek Connolly hanno già collaborato in Kong: Skull Island, per il quale Connolly ha scritto la sceneggiatura insieme a Max Borenstein e Dan Gilroy.

Metal Gear Solid è una delle serie videoludiche più amate di sempre, tra spionaggio, terrorismo e fantapolitica, capace di generare più versioni e un romanzo, scritto da Raymond Benson nel 2008. Oltre al film è atteso anche il nuovo gioco della serie, Metal Gear Survive, previsto per il 20 febbraio 2018.

Il primo videogioco di Metal Gear uscì nel 1987, inizialmente per MSX2 e poi convertito per Nintendo Entertainment System, MS-DOS e Commodore 64.